Литовченко: Назначение Раванелли наставником Арсенал-Киев был шоком для меня

Бывший наставник Арсенал-Киев Сергей Литовченко рассказал, как клуб решил заменить его на Фабрицио Раванелли.

"Назначение нового главного тренера после того, как мы выполнили задачу, вышли в Премьер-лигу на чистом энтузиазме, было шоком для меня. Но руководство клуба решило иначе. Нам объяснили это стратегией развития клуба.

Сначала сообщили, что Раванелли будет работать в должности менеджера. Это не вызвало никаких возражений. По факту его появления в клубе все изменилось. Сказали, что будет два главных тренера одновременно. В тот же день мне сообщили, что Раванелли главный, а я буду его помощником. Но в разговоре с самим Фабрицио он категорически заявил, что не видит меня в тренерском штабе.

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Руководство клуба отстранилось от решения этого конфликта. Учитывая то, что у меня действующий контракт, я ездил на все тренировки команды, наблюдая за процессом со стороны. Через несколько дней мне сообщили, что Раванелли против этого и в моем присутствии тренировки проводиться не будут вообще. Тогда я предложил руководству клуба просто разорвать трудовые отношения и выплатить мне задолженность по контракту.

Так и решили, но вопрос с выплатой долга затянулся. На сегодняшний момент это задолженность более чем за 3 месяца и компенсация за расторжение контракта. Клуб не отказывается выплачивать, но сроки постоянно переносятся", – цитирует Литовченко издание Sport Arena.

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