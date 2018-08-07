Літовченко: Дніпро Могильов – для мене це виклик

Український фахівець Сергій Літовченко прокоментував призначення на посаду головного тренера білоруської команди Дніпро Могильов.

"У мене було відразу кілька пропозицій, одним з яких був якраз могильовський Дніпро. Мені подзвонив агент, запитав: чи є у мене бажання спробувати себе в Білорусі. Я відповів згодою, і ми почали переговори. Я взяв час на роздуми, зважив всі плюси і мінуси і в підсумку погодився.

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Завжди цікаво працювати там, де є завдання. І не важливо ти борешся за призові місця або за виживання. Головне, що є завдання! А просто бовтатися в середині турнірної таблиці не цікаво! Тому я і прийняв пропозицію з Могильова. Це для мене новий виклик.

Я вважаю, що тут досить непоганий чемпіонат, команди досягають певних успіхів в єврокубках. Також у мене в Арсеналі був капітаном Артем Старгородський, який пограв в Білорусі за Шахтар. Він теж мені багато розповідав про чемпіонат.

Я хочу довести всім, а перш за все собі, що я чогось вартий. Я бачу, що хлопці переймаються моєю ідеєю. Якщо ми будемо постійно працювати так, як зараз, то у нас все вийде, і ми виконаємо поставлене перед нами керівництвом завдання", – цитує Літовченка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у минулому сезоні 39-річний фахівець очолював Арсенал-Київ, з яким переміг у Перші лізі та вивів команду в УПЛ.

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