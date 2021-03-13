Лига 1, 29-й тур

Реймс – Лион – 1:1

Голы: Кафаро, 33 – Кадевере, 90+2

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Реймс на правах хозяина начал игру активнее, и еще до перерыва сумел открыть счет во встрече. Пропущенный мяч заставил игроков Лиона бежать вперед, но с реализацией у гостей были проблемы. Всего за несколько минут до финального свистка "ткачи" все же сумели вырвать ничью.

Лион остался на третьей строчке турнирной таблицы, вплотную приблизившись к ПСЖ и лишь на два очка отставая от Лилля, Реймс – 11-й.

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