Ліга 1, 29-й тур

Реймс – Ліон – 1:1

Голи: Кафаро, 33 – Кадевере, 90+2

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Реймс на правах господаря розпочав гру активніше, і ще до перерви зумів відкрити рахунок у зустрічі. Пропущений м'яч змусив гравців Ліона бігти вперед, але з реалізацією у гостей були проблеми. Лише за кілька хвилин до фінального свистка "ткачі" все ж зуміли вирвати нічию.

Ліон залишився на третій сходинці турнірної таблиці, впритул наблизившись до ПСЖ та лише на два очки відстаючи від Лілля, Реймс – 11-й.

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