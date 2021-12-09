Лионский коллектив серьезно поплатился за необдуманное действие своего фаната, хоть и готовит апелляцию.

Эпизод с матча Лиона и Марселя / Goal.com

Комитет французской профессиональной лиги провел расследование по мотивам сорванного поединка между Лионом и Марселем, во время которого в Димитре Пайе бросили бутылку с трибун, сообщает Sky Sports .

Фанат Лиона раскаялся за то, что швырнул бутылку в голову Пайе во время матча

По итогам расследования хозяев оштрафовали снятием одного зачетного балла, а также проведением двух поединков без зрителей. Лион настроен обжаловать решение.

Заметим, что сам матч 14-го тура французского первенства будет доигран позже при пустых трибунах.

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