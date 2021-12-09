Ліонський колектив серйозно поплатився за необдуману дію свого фаната, хоч і готує апеляцію.

Комітет французької професіональної ліги провів розслідування за мотивами зірваного поєдинку між Ліоном і Марселем, під час якого у Дімітрі Пайє кинули пляшку з трибун, повідомляє Sky Sports.

Фанат Ліона розкаявся за те, що жбурнув пляшку в голову Пайє під час матчу

За підсумками розслідування, господарів оштрафували зняттям одного залікового бала, а також проведенням двох домашніх поєдинків без глядачів. Ліон налаштований оскаржити це рішення.

Зауважимо, сам матч 14-го туру французької першості буде дограний пізніше при порожніх трибунах.

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