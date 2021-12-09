Ліон дізнався покарання за зірваний матч з Марселем – у Пайє кинули пляшку
Ліонський колектив серйозно поплатився за необдуману дію свого фаната, хоч і готує апеляцію.
Комітет французької професіональної ліги провів розслідування за мотивами зірваного поєдинку між Ліоном і Марселем, під час якого у Дімітрі Пайє кинули пляшку з трибун, повідомляє Sky Sports.
Фанат Ліона розкаявся за те, що жбурнув пляшку в голову Пайє під час матчу
За підсумками розслідування, господарів оштрафували зняттям одного залікового бала, а також проведенням двох домашніх поєдинків без глядачів. Ліон налаштований оскаржити це рішення.
Зауважимо, сам матч 14-го туру французької першості буде дограний пізніше при порожніх трибунах.
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