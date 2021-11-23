"Я хочу извиниться перед Пайе. Прошло 20 лет с тех пор, как я последний раз ходил на матч.

Фанаты Лиона сорвали матч, бросив бутылкой в голову Пайе – видео эпизода

Я не знаю, что случилось у меня в голове. Я не хотел целиться в Димитре. Я пытался попасть на поле, но не хотел в него попасть", – цитирует болельщика RMC Sport.

Напомним, инцидент произошел на старте встречи, после чего арбитр забрал команды в раздевалки. С неадекватным фанатом сразу провели "воспитательную беседу" ультрас Лиона, но Марсель все же отказался продолжать игру.

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