Центральный матч 14-го тура Лиги 1 был приостановлен. Причиной в очередной раз стало скандальное поведение фанатов.

Марсель уже во второй раз пострадал от болельщиков в гостевых матчах. В третьем туре на футболистов провансальцев напали фаны Ниццы. Теперь отличились "ткачи".

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Отчетный поединок стартовал, но уже на 8-й минуте арбитр увел команды обратно в раздевалки. Причиной стала бутылка, брошенная с трибун в голову Димитри Пайе.

Французские СМИ сообщили, что Лион уже идентифицировал бросившего бутылку фаната. Его выдворили со стадиона. Дальнейшая судьба матча остается под вопросом.