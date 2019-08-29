Лион продлил контракт с основным голкипером

Вратарь Лиона Антони Лопеш продолжит защищать цвета французского гранда.

Лион объявил о подписании нового контракта с голкипером Антони Лопешом. Чемпион Европы-2016 продолжит защищать клубные цвета до лета 2023 года, информирует официальный сайт Лиона.

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28-летний португалец является воспитанником Лиона, в системе которого находится с 8-ми лет. Первый профессиональный контракт с клубом подписал в 2010-м, а дебютировал в 2012-м.

Лопеш провел за Лион уже 300 матчей во всех турнирах – это 3 место в истории клуба среди голкиперов после Грегори Купе (519 поединков) и Ива Шово (490).

К слову, Лион занял 3 место в чемпионате Франции 2018/19 и будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет уже сегодня вечером.

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