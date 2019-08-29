Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20

Полный список участников группового этапа Лиги чемпионов стал известен после завершения плей-офф квалификации турнира.

Последними участниками основной сетки главного еврокубка стали амстердамский Аякс, бельгийский Брюгге и пражская Славия.

Квалификация ЛЧ: Аякс уверенно одолел АПОЭЛ, Брюгге и Славии хватило скромных побед для выхода в групповой этап

К слову, накануне путевки в групповой этап Лиги чемпионов завоевали пирейский Олимпиакос (дважды одолел российский Краснодар), сербская Црвена Звезда (прошла швейцарский Янг Бойз благодаря большему количеству голов на выезде) и загребское Динамо (отстояло выездную ничью с Русенборгом после домашней победы).

Все участники группового этапа ЛЧ:

Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия

Италия: Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта

Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг

Франция: Пари Сен-Жермен, Лион, Лилль

Россия: Зенит, Локомотив Москва

УКРАИНА: Шахтер

Португалия: Бенфика

Австрия: Ред Булл Зальцбург

Греция: Олимпиакос

Хорватия: Динамо Загреб

Бельгия: Генк, Брюгге

Турция: Галатасарай

Нидерланды: Аякс

Сербия: Црвена Звезда

Чехия: Славия Прага

Напомним, что жеребьевка группового этапа состоится в четверг, 29 августа, в Монако. Первый тур команды проведут 17-18 сентября.

Квалификация ЛЧ: Олимпиакос разобрался с Краснодаром, Динамо Загреб и Црвена Звезда тоже добыли путевки в групповой этап