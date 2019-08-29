Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20

Полный список участников группового этапа Лиги чемпионов стал известен после завершения плей-офф квалификации турнира.
Последними участниками основной сетки главного еврокубка стали амстердамский Аякс, бельгийский Брюгге и пражская Славия.
Квалификация ЛЧ: Аякс уверенно одолел АПОЭЛ, Брюгге и Славии хватило скромных побед для выхода в групповой этап
К слову, накануне путевки в групповой этап Лиги чемпионов завоевали пирейский Олимпиакос (дважды одолел российский Краснодар), сербская Црвена Звезда (прошла швейцарский Янг Бойз благодаря большему количеству голов на выезде) и загребское Динамо (отстояло выездную ничью с Русенборгом после домашней победы).
Все участники группового этапа ЛЧ:
Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм
Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия
Италия: Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта
Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг
Франция: Пари Сен-Жермен, Лион, Лилль
Россия: Зенит, Локомотив Москва
УКРАИНА: Шахтер
Португалия: Бенфика
Австрия: Ред Булл Зальцбург
Греция: Олимпиакос
Хорватия: Динамо Загреб
Бельгия: Генк, Брюгге
Турция: Галатасарай
Нидерланды: Аякс
Сербия: Црвена Звезда
Чехия: Славия Прага
Напомним, что жеребьевка группового этапа состоится в четверг, 29 августа, в Монако. Первый тур команды проведут 17-18 сентября.
Квалификация ЛЧ: Олимпиакос разобрался с Краснодаром, Динамо Загреб и Црвена Звезда тоже добыли путевки в групповой этап