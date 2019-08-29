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Барселона не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, – СМИ

08:53 21 Читати українською
Барселона не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, – СМИ
Неймар / Reuters

ПСЖ отказался от предложения Барселоны насчет звездного форварда Неймара.

ПСЖ и Барселона несколько дней вели активные переговоры насчет трансфера Неймара, но в итоге не смогли прийти к согласию, передает RMC.

Барселоне придется инвестировать в трансфер Неймара 500 млн евро – финансовые факторы, которые препятствуют трансферу

По информации издания, каталонцы предложили за звездного форварда 170 млн евро, однако ПСЖ отклонил это предложение.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хотел получить 100 млн евро, а также права на Усмана Дембеле и Нельсона Семеду. Напомним, Неймар не выходил на поле в одном матче парижского клуба в сезоне 2019/20.

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