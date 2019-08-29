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Ліон продовжив контракт з основним голкіпером

10:20 123 Читать на русском
Ліон продовжив контракт з основним голкіпером
Антоні Лопеш / ФК Ліон

Воротар Ліона Антоні Лопеш продовжить захищати кольори французького гранда.

Ліон оголосив про підписання нового контракту з голкіпером Антоні Лопешем. Чемпіон Європи-2016 продовжить захищати клубні кольори до літа 2023 року, інформує офіційний сайт Ліона.

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28-річний португалець є вихованцем Ліона, в системі якого перебуває з 8-ми років. Перший професіональний контракт з клубом підписав у 2010-му, а дебютував у 2012-му.

Лопеш провів за Ліон вже 300 матчів в усіх турнірах – це 3 місце в історії клубу серед голкіперів після Грегорі Купе (519 поєдинків) та Іва Шово (490).

До слова, Ліон посів 3 місце в чемпіонаті Франції 2018/19 та гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів, жеребкування якого пройде вже сьогодні ввечері.

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Ліон Ліон Антоні Лопеш Антоні Лопеш Франція
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