Гроссо обошел Дженнаро Гаттузо в списке главных претендентов на пост наставника Лиона, информирует L'Equipe. Согласно источнику, контакты с Гаттузо прекратились из-за негативной реакции на его возможное назначение как со стороны команды, так и со стороны болельщиков.

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Гроссо – франкоязычный игрок, который играл за Лион в период с 2007 по 2009 год, и он лучше подойдёт на эту роль. В прошлом сезоне он привел Фрозиноне к победе в итальянской Серии В, и вместо того, чтобы продолжить свой проект, он решил покинуть клуб.

Напомним, что несколько дней назад Лион официально уволил Лорана Блана. После четырех матчей в Лиге 1 команда набрала только один балл.

В 2006 году Гроссо в составе сборной Италии реализовал победный пенальти в ворота сборной Франции в финале ЧМ-2006, и тем самым заставил всю страну страдать.

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