Гроссо обійшов Дженнаро Гаттузо в списку головних претендентів на посаду наставника Ліона, інформує L'Equipe. Відповідно до джерела, контакти з Гаттузо припинилися через негативну реакцію на його можливе призначення як з боку команди, так і з боку вболівальників.

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Гроссо – франкомовний гравець, який грав за Ліон у період з 2007 по 2009 рік, і він краще підійде на цю роль. Минулого сезону він привів Фрозіноне до перемоги в італійській Серії В, і замість того, щоб продовжити свій проєкт, він вирішив покинути клуб.

Нагадаємо, що кілька днів тому Ліон офіційно звільнив Лорана Блана. Після чотирьох матчів у Лізі 1 команда набрала лише один бал.

У 2006 році Гроссо у складі збірної Італії реалізував переможний пенальті у ворота збірної Франції у фіналі ЧС-2006, і тим самим змусив усю країну страждати.

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