Одно набранное очко в стартовых четырёх турах французской Лиги 1 стоило главному тренеру Лиона Лорану Блану своей должности. В понедельник Блан был уведомлён о своём увольнении, информирует официальный сайт клуба.

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Согласно L’Equipe, клуб сообщил тренеру о своих намерениях ещё в предыдущую пятницу. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Блана Жан-Франсуа Вулье.

Сообщается, что владелец Лиона Джон Текстор приступил к переговорам с экс-наставником Наполи и Валенсии Дженнаро Гаттузо. У владельца Лиона хорошие отношения с агентом Жорже Мендешем, который является агентом Гаттузо.

Ранее Sky Sports информировал о том, что руководство Лиона предложило должность главного тренера Грэму Поттеру. Однако бывший наставник Михаила Мудрика в Челси отказался от этого варианта.

Напомним, что с 2010 по 2012 год Блан тренировал сборную Францию, после чего три года работал в ПСЖ.

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