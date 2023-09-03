Лига 1, 4 тур

Тулуза – Клермон – 2:2

Голы: Абухляль, 8, Магри, 14 – Куйе, 34 (пен), Ожье, 90+6

Гавр – Лорьян – 3:0

Голы: Игрок №17, 53, Алиуи, 70, Мбемба, 90+6

Лилль – Монпелье – 1:0

Гол: Языджи, 2

Метц – Реймс – 2:2

Голы: Сабали, 7, Джаллоу, 63 – Диаките, 17, Теума, 52

Ницца – Страсбург – 2:0

Голы: Аталь, 45+2, Моффи, 75

Лион – ПСЖ – 1:4

Голы: Толиссо, 74 (пен) – Мбаппе, 4 (пен), 45+2, Хакими, 20, Асенсио, 39

Тулуза дома не смогла удержать преимущество в матче против Клермона. "Фиолетовые" очень быстро повели в счете, но под конец встречи потеряли концентрацию. В итоге Тулуза набрала лишь один балл.

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Гавр дома впервые взял три очка в нынешнем сезоне. Команда Люки Элснера блестяще справилась с Лорьяном, забив три гола. Уже третий мяч за четыре тура в свой актив записал Набиль Алиуи.

Паулу Фонсека жаловался на то, что в его команде лишь один нападающий и он не знает, как можно добывать победы. Лилль не продемонстрировал всей красоты атакующего футбола, но сумел взять три важных очка.

Метц с Реймсом расписали боевую ничью. "Гранатовые" перед закрытием трансферного окна потеряли лучшего бомбардира, впрочем, это не помешало команде показать результат. За Реймс очередным голом отметился Тедди Теума. Он не только забил сам, но и записал в свой актив результативную передачу. Таким образом новичок Реймса поучаствовал в пяти голах своей команды в четырех турах.

5 - Teddy Teuma est impliqué dans 5 buts en Ligue 1 2023/24 (3 buts, 2 assists), soit le plus haut total lors des 4 premiers matches d’un joueur de Reims dans l’élite au 21e siècle. Faucon. pic.twitter.com/BRmyMgjkOM — OptaJean (@OptaJean) September 3, 2023

Украинский защитник Эдуард Соболь до сих пор не попадает в стартовый состав Страсбура из-за повреждения. Эльзасцы мало что смогли продемонстрировать против Ниццы. Лишь четыре раза команда Патрика Виейра пробила в сторону ворот соперника. Голы Юсефа Аталя и Терема Моффи принесли победу "орлятам".

Главный матч четвертого тура был в Лионе, где местная команда принимала ПСЖ. Для "ткачей" встреча превратилась в кошмар с самого начала. Мбаппе уже на 4 минуте удачно реализовал 11-метровый. Парижане просто разрывали оборону Лиона, которая и сама создавала себе проблемы. До перерыва счет на табло уже был 4:0 в пользу гостей.

Во втором тайме ПСЖ продолжил давить на хозяев поля. Это привело к тому, что мяч оказался в сетке ворот, но арбитр матча зафиксировал офсайд. Гол престижа Лион все же забил с пенальти. В итоге встреча закончилась поражением команды Лорана Блана, который ни разу не выиграл в этом сезоне со своими подопечными. Чемпион мира 1998 года близок к тому, чтобы покинуть Лион.