"Ткачи" официально подтвердили назначение Фабио Гроссо. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на еще один.

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Лион уволил Лорана Блана после позорного старта сезона. Команда набрала всего одно очко в 4 турах и расположилась на последней строчке Лиги 1. Гроссо – не чужой человек для клуба, поскольку в свое время выступал здесь с 2007 по 2009 годы. Со сборной итальянец выигрывал ЧМ-2006, на котором выбил Украину и реализовал решающий пенальти в финальной серии против Франции. Предыдущим местом тренерской работы для Гроссо был Фрозиноне. 45-летний специалист вывел команду в Серию А, но летом не захотел продолжать сотрудничество.

До ближайшего матча против Гавра (17 сентября) Лион будут готовить временные тренеры, и только после этого Гроссо непосредственно приступит к работе.

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