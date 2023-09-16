Килиан Мбаппе явно находился не в лучшем настроении во время матча против Ниццы.

Форвард ПСЖ отличился дублем, но этого не хватило даже для ничьей.

Мбаппе эмоционально отреагировал на продажу ПСЖ очередной суперзвезды

В составе Ниццы нашелся свой герой – Терем Моффи к дублю добавил результативную передачу. После своего второго гола и счета 3:1 звезда "орлят" снял футболку, чтобы похвастаться мышцами перед трибунами. Это очень не понравилось Килиану Мбаппе, который вплотную подошел и что-то очень эмоционально говорил в сторону Моффи.

Игрок Ниццы получил заслуженную желтую, выслушал нотации Клемана Тюрпена и безмятежно продолжил матч, завершившийся сенсационной победой на поле ПСЖ.

Kylian Mbappé was very unhappy with Terem Moffi’s celebration of OGC Nice’s 3rd goal tonight as they beat PSG at the Parc des Princes. pic.twitter.com/qJXCSQE36T — Get French Football News (@GFFN) September 15, 2023

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