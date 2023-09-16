Мбаппе взорвался из-за наглого празднования соперника – палач ПСЖ играл мышцами перед публикой
Килиан Мбаппе явно находился не в лучшем настроении во время матча против Ниццы.
Форвард ПСЖ отличился дублем, но этого не хватило даже для ничьей.
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В составе Ниццы нашелся свой герой – Терем Моффи к дублю добавил результативную передачу. После своего второго гола и счета 3:1 звезда "орлят" снял футболку, чтобы похвастаться мышцами перед трибунами. Это очень не понравилось Килиану Мбаппе, который вплотную подошел и что-то очень эмоционально говорил в сторону Моффи.
Игрок Ниццы получил заслуженную желтую, выслушал нотации Клемана Тюрпена и безмятежно продолжил матч, завершившийся сенсационной победой на поле ПСЖ.
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