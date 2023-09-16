"Ткачі" офіційно підтвердили призначення Фабіо Гроссо. Контракт розрахований до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження ще на один.

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Ліон звільнив Лорана Блана після ганебного старту сезону. Команда набрала всього одне очко у 4 турах і розташувалася на останній сходинці Ліги 1. Гроссо – не чужа людина для клубу, оскільки свого часу виступав тут з 2007 по 2009 роки. Зі збірною італієць вигравав ЧС-2006, на якому вибив Україну і реалізував вирішальний пенальті у фінальній серії проти Франції. Попереднім місцем тренерської роботи для Гроссо був Фрозіноне. 45-річний фахівець вивів команду в Серію А, але влітку не захотів продовжувати співпрацю.

До найближчого матчу проти Гавра (17 вересня) Ліон готуватимуть тимчасові тренери, і лише після цього Гроссо безпосередньо візьметься за роботу.

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