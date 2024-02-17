Лион переиграл Ниццу в стартовом матче 22 тура чемпионата Франции. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 22 тур

Лион – Ницца – 1:0

Гол: Мангала, 22

Мбаппе обратился к команде перед тренировкой ПСЖ – известна суть разговора

Лион, переживая в первом круге крутое пике, после зимнего перерыва начал стабильно набирать очки. Под руководством Пьера Сажа "ткачи" одержали четвертую победу подряд (с учетом Кубка), обыграв Ниццу. Единственный гол в матче забил зимний новичок Лиона Мангала. Для него мяч в ворота "орлят" стал дебютным в Лиге 1.

Лион поднялся на 11 строчку, набрав 25 очков. А Ницца имеет 39 баллов и находится на втором месте.

"Без футболу – мертвий": лідер Марселя був листоношею, різав сосиски і міг зів'янути у Білорусі, але дотягнувся до Мессі