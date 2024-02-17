Лион одержал четвертую победу подряд, одолев Ниццу – зимний новичок оформил дебютный гол
Лион переиграл Ниццу в стартовом матче 22 тура чемпионата Франции. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 22 тур
Лион – Ницца – 1:0
Гол: Мангала, 22
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Лион, переживая в первом круге крутое пике, после зимнего перерыва начал стабильно набирать очки. Под руководством Пьера Сажа "ткачи" одержали четвертую победу подряд (с учетом Кубка), обыграв Ниццу. Единственный гол в матче забил зимний новичок Лиона Мангала. Для него мяч в ворота "орлят" стал дебютным в Лиге 1.
Лион поднялся на 11 строчку, набрав 25 очков. А Ницца имеет 39 баллов и находится на втором месте.
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