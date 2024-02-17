Ліон переграв Ніццу у стартовому матчі 22 туру чемпіонату Франції. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 22 тур

Ліон – Ніцца – 1:0

Гол: Мангала, 22

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Ліон, переживавши в першому колі круте піке, після зимової перерви розпочав стабільно набирати очки. Під керівництвом П'єра Сажа "ткачі" здобули четверту перемогу поспіль (з урахуванням Кубка), обігравши Ніццу. Єдиний гол в матчі забив зимовий новачок Ліона Мангала. Для нього м'яч у ворота "орлят" став дебютним в Лізі 1.

Ліон піднявся на 11 сходинку, набравши 25 очок. А Ніцца має 39 балів і перебуває на другому місці.

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