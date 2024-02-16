Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе готовится к тому, чтобы сделать важный шаг в своей карьере.

Француз недавно уведомил руководство парижан о том, что собирается покинуть клуб после завершения его контракта летом. Килиан Мбаппе даже попросил президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи не уговаривать подписать новое соглашение.

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Как информирует журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, форвард утром, 16 февраля, прибыл на тренировку и провел разговор со своей командой. Мбаппе сообщил партнерам, что покинет ПСЖ.

Напомним, что Килиан присоединился к парижанам в 2017 году. Он дебютировал за столичный клуб 8 сентября против Метца. Всего Мбаппе сыграл в 290 матчах за ПСЖ, в которых забил 243 гола и отдал 105 ассистов. Француз является лучшим бомбардиром в истории парижан.

Ожидается, что Килиан Мбаппе летом присоединится к мадридскому Реалу.

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