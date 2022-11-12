Лига 1, 15 тур

Лион – Ницца – 1:1

Голы: Ляказетт, 88 (пен.) – Пепе, 38 (пен.)

Соперники не слишком удачно начали сезон и шли в середине таблицы. Лион уже успел сменить тренера – Лоран Блан заменил Петера Боса. Новый наставник не слишком доверял Тете, но на этот раз арендованный из Шахтера бразилец вышел в основе "ткачей". Ультрас Лиона порадовали невероятным перфомансом в честь своего дня рождения.

Joyeux anniversaire aux ??? ????? ! pic.twitter.com/dFTOaJfDhp — Olympique Lyonnais (@OL) November 11, 2022

Ницца набрала хорошую форму и в чемпионате не проигрывала 5 туров подряд. "Орлята" лучше провели первый тайм, однако забить удалось только с пенальти – арбитр с повтором заметил игру рукой Тальяфико. К "точке" подошел Николя Пепе и проиграл дуэль Антони Лопешу. Ницце снова пригодился VAR. Видеопомощник подсказал полевому судье Эрику Вателье, что Лопеш выскочил из линии ворот до удара. Пенальти заставили перебить, и на этот раз Пепе сделал все четко.

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Попытки Лиона отыграться после перерыва выглядели откровенно беззубо. Хозяева не могли ничего придумать до последних минут, но и здесь вмешался пенальти – Тодибо зацепил Ляказетта в штрафной. Капитану "ткачей" хватило одной попытки, чтобы отправить мяч в сетку. Экс-игроки Арсенала обменялись точными ударами с пенальти.

Впереди длительная пауза на чемпионат мира, которая даст командам изрядно подумать над своим положением. А пока Лион восьмой с 21 пунктом, у Ниццы на одно очко меньше и девятая позиция.

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