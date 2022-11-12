Ліга 1, 15 тур

Ліон – Ніцца – 1:1

Голи: Ляказетт, 88 (пен.) – Пепе, 38 (пен.)

Суперники не надто вдало почали сезон і йшли в середині таблиці. Ліон вже й встиг змінити тренера – Лоран Блан замніив Петера Боса. Новий керманич не надто довіряв Тете, але цього разу орендований з Шахтаря бразилець вийшов у основі "ткачів". Ультрас Ліона потішили неймовірним перфомансом.

Joyeux anniversaire aux ??? ????? ! pic.twitter.com/dFTOaJfDhp — Olympique Lyonnais (@OL) November 11, 2022

Ніцца набрала хорошу форму і в чемпіонаті не програвала 5 турів поспіль. "Орлята" краще провели перший тайм, проте забити вдалося лише з пенальті – арбітр з повтором таки помітив гру рукою Тальяфіко. До "позначки" підійшов Ніколя Пепе і програв дуель Антоні Лопешу. В нагоді Ніцці знову став VAR. Відеопомічник підказав польовому судді Еріку Вательє, що Лопеш вискочив з лінії воріт до удару. Пенальті змусили перебити, і цього разу Пепе все зробив чітко.

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Спроби Ліона відігратися по перерві виглядали відверто беззубо. Господарі не могли нічого вигадати до останніх хвилин, але й тут втрутився пенальті – Тодібо перечепив Ляказетта у карному майданчику. Капітану "ткачів" вистачило однієї спроби, щоб відправити м'яч у сітку. Екс-гравці Арсенала обмінялися влучними ударами з пенальті.

Попереду тривала пауза на чемпіонат світу, яка дасть командам добряче подумати над своїм становищем. А поки Ліон восьмий з 21 пунктом, у Ніцци на одне очко менше і дев'ята позиція.

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