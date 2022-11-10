ПСЖ зимой хочет совершить великую революцию. Одним из новичков должен стать 23-летний португалец, который является приоритетной целью, информирует AS .

ПСЖ установил контакт с окружением Мудрика – ценник от Шахтера может испугать

Жоау ищет новый вызов для попытки реанимировать свою карьеру. Вариант с плей-офф Лиги чемпионов в компании Месси, Мбаппе и Неймара ему нравится. Спортивный директор французов Луиш Кампуш лично стремится подписать Фелиша, он уже вышел с ним на контакт, соблазняя на переезд в Париж. Из-за финансовых проблем Атлетико может согласиться на трансфер.

В этом сезоне игрок сборной Португалии провел 17 матчей за "матрасников", в которых отличился тремя голами и столькими ассистами. Transfermakrt оценивает его в 50 миллионов.

Следует отметить, что еще одной целью ПСЖ является Милан Шкриняр, контракт которого с Интером истекает летом. Парижане хотят подписать его бесплатно и уже готовят план.