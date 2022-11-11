Дортмундская Боруссия подходила к встрече в Мёнхенгладбахе, держась на дистанции в 6 очков от первой позиции. Ко второй "шмелям" было значительно ближе – надо было только одержать победу. "Жеребцы", в свою очередь, могли подняться аж на седьмую строчку, в зону Лиги конференций.

Хозяева так настроились, что открыли счет уже на 4-й минуте благодаря точному выстрелу Хофмана под ближнюю штангу. Гости отыгрались на 19-й в результате шикарного заброса от Беллингема, после которого Бранду оставалось только поставить корпус и пробить с восьми метров. 1:1!

В целом, поединок выглядел чрезвычайно весело. Что и говорить, когда подопечные Даниэля Фарке наиграли на 1,99 ожидаемых гола, а подопечные Эдина Терзича – аж на 3,34. Моментов возникало мало. Болельщики получали настоящее удовольствие от футбола в обоих таймах.

Исключением стали фаны Дортмунда. Их команда, упустив кучу фантастических моментов, пропустила еще три гола. Два из них были проведены с разницей в четыре минуты – на 26-й Бенсебаини замкнул подачу Хофмана со штрафного, а на 30-й Тюрам реализовал выход один на один. 3:1!

"Желто-черные" сократили отставание в счете перед перерывом. Героем стал Шлоттербек, сыгравший на добивании после подачи с углового и замыкания от Зюле. На 43-й минуте гости могли и третий гол забить, однако 20-летний голкипер Ольховски умудрился парировать выстрел Малена с линии вратарской.

На первых же секундах второго тайма "жеребцы" наказали Дортмун за расточительность. Хофман выкатил передачу под удар Коне, а тот пробил с рикошетом от Хуммельса – 4:2! Был и пятый гол, забитый Хофманом в результате очередной грубой ошибки Хуммельса, но его не засчитали из-за фола в атаке.

Счет мог измениться еще не раз, но футболисты не реализовали свои возможности. В итоге, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Боруссии М!