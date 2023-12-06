Чемпионат Франции 2023/24, 10-й тур

Марсель – Лион – 3:0

Голы: Витинья, 21, Мурильо, 25 Обамеянг, 55

Марсель и Лион наконец сыграли перенесенный матч 10-го тура, который сорвали фанаты провансальцев. Напомним, что из-за нападения болельщиков Марселя, которые начали бросать камни в окна автобуса Лиона, пострадали двое тренеров, которые получили многочисленные порезы из-за разбитого стекла.

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На футбольном поле Марсель убедительно победил принципиального соперника. В первом тайме Обамеянг протащил мяч в штрафную и отдал на Витиньо, который легко переправил сферу в сетку ворот. А через 4 минуты Пьер-Эмерик навесом нашел на дальней штанге Мурильо – 2:0.

После перерыва Обамеянг также оставался самым заметным лицом на поле. Форвард сначала не реализовал выход один на один (правда, гол не засчитали бы из-за офсайда), а на 55-й минуте габонец уже забил и сам – Витинья нашел африканца в центре штрафной. Позже португальский нападающий мог оформить дубль, но взятие ворот отменили из-за игры рукой.

Таким образом, Марсель набрал 20 очков и поднялся на 8 место. У Лиона все гораздо хуже – 7 пунктов и последнее место в чемпионате.

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