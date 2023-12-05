В конце октября болельщики Марселя напали на автобус Лиона и нанесли главному тренеру соперника Фабио Гроссо серьёзные увечья. Матч между командами так и не состоялся, и лига постановила о переносе встречи на 6 декабря.

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Лиону это решение не понравилось – клуб требовал технического поражения для Марселя. Согласно RMC Sport, "ткачи" рассматривали бойкот перенесённой игры в качестве протеста. "Мы действительно думали о бойкоте – о том, чтобы нанести лиге большой удар. Но когда мы смотрим на турнирную таблицу, то понимаем, что не можем позволить себе проиграть на поле. Если бы Лион находился выше в турнирной таблице, всё могло сложиться по-другому", – отметил источник RMC Sport в Лионе. По его словам, Лион сыграет матч с Марселем, но сделает это неохотно.

После 13 сыгранных туров Лион расположился на последней 18-й строчке турнирной таблице чемпионата Франции. Марсель идёт 9-м.

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