Чемпіонат Франції 2023/24, 10-й тур

Марсель – Ліон – 3:0

Голи: Вітінья, 21, Мурільйо, 25 Обамеянг, 55

Марсель та Ліон нарешті зіграли перенесений матч 10-го туру, який зірвали фанати провансальців. Нагадаємо, що через напад вболівальників Марселя, які почали кидати каміння у вікна автобуса Ліона, постраждали двоє тренерів, які отримали численні порізи через розбите скло.

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На футбольному полі Марсель переконливо переміг принципового суперника. У першому таймі Обамеянг протягнув м'яч до штрафного та віддав на Вітінью, який легко переправив сферу у сітку воріт. А через 4 хвилини П'єр-Емерік навісом знайшов на дальній стійці Мурільйо – 2:0.

По перерві Обамеянг також залишався найпомітнішою особою на полі. Форвард спочатку не реалізував вихід віч-на-віч (щоправда, гол не зарахували б через офсайд), а на 55-й хвилині габонець вже забив і сам – Вітінья знайшов африканця у центрі штрафного. Пізніше португальський нападник міг оформити дубль, але взяття воріт скасували через гру рукою.

Таким чином, Марсель набрав 20 очок та піднявся на 8 місце. У Ліона все набагато гірше – 7 пунктів та останнє місце у чемпіонаті.

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