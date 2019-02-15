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Лингард и Марсьяль не помогут Манчестер Юнайтед в матчах с Челси и Ливерпулем

18:23 31 Читати українською
Лингард и Марсьяль не помогут Манчестер Юнайтед в матчах с Челси и Ливерпулем
Джесси Лингард и Антони Марсьяль / Соцсети

Манчестер Юнайтед потерял двух игроков перед матчами с Челси и Ливерпулем.

Джесси Лингард и Антони Марсьяль не смогут принять участие в матчах в течение следующих 2-3 недель, сообщает Sky Sports со ссылкой на слова Сульшера.

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Оба футболиста получили повреждения в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Лингард покинул поле еще до перерыва из-за травмы подколенного сухожилия, о повреждении Марсьяля не сообщается.

В связи с этим, наставник Манчестер Юнайтед не сможет рассчитывать на вингеров в матче с Челси в Кубке Англии и в поединке 27 тура АПЛ против Ливерпуля.

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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
8
дн
:
20
час
:
8
мин
Ливерпуль
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