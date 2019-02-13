Сульшер: Игроки, которые жалеют себя, не будут играть в следующих матчах

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер недоволен некоторыми игроками команды.

"Не нужно жалеть себя. Многие игроки Манчестер Юнайтед еще очень молоды. Они должны учиться на таких матчах. Уровень Лиги чемпионов выше, чем мы привыкли. Нельзя жалеть себя.

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Мы должны прийти в норму в ближайшее время. В таком турнире, как Лига чемпионов, сложно играть с любым соперником. Но наш приоритет – это английская Премьер-лига, а также Кубок Англии, где нас ждет встреча с Челси.

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Мы должны смотреть вперед. Нас ждут игры с Челси и Ливерпулем. Те, кто жалеет себя, не будут принимать участие в этих матчах", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.