Лінгард та Марсьяль не допоможуть Манчестер Юнайтед у матчах з Челсі та Ліверпулем

Манчестер Юнайтед втратив двох гравців перед матчами з Челсі та Ліверпулем.

Джессі Лінгард та Антоні Марсьяль не зможуть взяти участь у матчах протягом наступних 2-3 тижнів, повідомляє Sky Sports з посиланням на слова Уле Гуннара Сульшера.

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Обидва футболіста отримали пошкодження у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Лінгард покинув поле ще до перерви через травму підколінного сухожилля, про пошкодження Марсьяля не повідомляється.

Відтак, наставник Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на вінгерів у матчі з Челсі у Кубку Англії та у поєдинку 27 туру АПЛ проти Ліверпуля.

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