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Лінгард та Марсьяль не допоможуть Манчестер Юнайтед у матчах з Челсі та Ліверпулем

18:23 253 Читать на русском
Лінгард та Марсьяль не допоможуть Манчестер Юнайтед у матчах з Челсі та Ліверпулем
Джессі Лінгард та Антоні Марсьяль / Соцмережі

Манчестер Юнайтед втратив двох гравців перед матчами з Челсі та Ліверпулем.

Джессі Лінгард та Антоні Марсьяль не зможуть взяти участь у матчах протягом наступних 2-3 тижнів, повідомляє Sky Sports з посиланням на слова Уле Гуннара Сульшера.

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Обидва футболіста отримали пошкодження у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Лінгард покинув поле ще до перерви через травму підколінного сухожилля, про пошкодження Марсьяля не повідомляється.

Відтак, наставник Манчестер Юнайтед не зможе розраховувати на вінгерів у матчі з Челсі у Кубку Англії та у поєдинку 27 туру АПЛ проти Ліверпуля.

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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
8
дн
:
20
год
:
26
хв
Ліверпуль
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