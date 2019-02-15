Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду

Зінченко з Манчестер Сіті в Кубку Англії, Мессі спробує повернути Барселону на шлях перемог, Аталанта буде боротися за топ-4 з Міланом, дуель Уле Гуннара Сульшера та Мауріціо Саррі, а також лігочемпіонівські амбіції Айнтрахта в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Ньюпорт Каунті – Манчестер Сіті

16 лютого, 19:30. Ньпорт, Родні Перейд

Текстова онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубка Англії на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: В цьогорічному розіграші Кубка Англії Манчестер Сіті демонструє неймовірні результати. На попередніх стадіях турніру підопічні Хосепа Гвардіоли просто знищували своїх опонентів, обігравши Роттерхем з рахунком 7:0 та Бернлі – 5:0. А загалом в усіх турнірах "містяни" в останніх 13-и матчах здобули 12 перемог, пропустивши всього 6 голів при 45-и забити.

"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛ

Ньюпорт, який посідає 15-е місце в тірнірній таблиці Ліги 2 (4-й за рангом англійський дивізіон), вже має досвід перемоги над представником АПЛ. В 1/32 фіналу Кубка Англії "вигнанці" на виїзді обіграли Лестер. Однак в поєдинку з манкуніанцями господарям потрібно створити щось фантастичне, щоб продовжити боротьбу за трофей.

Цей матч може стати черговим шансом для півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка довести свою майстерність. Після феєрії, яку влаштував українець в минулому турі АПЛ з Челсі, є всі підстави очікувати на появу 22-річного ховбека і в грі з Ньюпортом.

Прогноз "Футбол 24": 0:5

Аталанта – Мілан

16 лютого, 21:30. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру Серії А на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Для Мілана матчі проти Аталанти завжли дуже складні. Востаннє "россонері" перемагали бергамасків ще в травні 2015 року. Однак чергова зустріч суперників буде дуже принциповою: в турнірній таблиці чемпіонату Італії між ними всього одне очко. Перемога Аталанти дозволить їй піднятися в зону Ліги чемпіонів. Цікаво, що востаннє обидві команди програвали в Серії А ще в минулому році, коли 22 грудня Мілан вдома зазнав поразки від Фіорентини, а підопічні Джан П'єро Гасперіні на виїзді поступилися Дженоа.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Команда Дженнаро Гаттузо традиційно погано грає на чужому полі, здобувши в останніх 6-и виїзних матчах всього одну перемогу. Італійські ЗМІ повідомляють, що зимовий новачок міланців Кшиштоф Пйонтек матиме особливу мотивацію відзначитись голом у воротах Аталанти. Справа в тому, що поляк буде отримувати грошовий бонус за кожні 5 голів у футболці "россонері" поки не досягне позначки у 25 забитих м'ячів. Наразі він вже забив 4 голи у 5 матчах за свою нову команду.

В попередньому турі Аталанта обіграла СПАЛ (2:1), а Мілан розгромив Кальярі (3:0). "Россонері" мусять здобувати перемогу, якщо хочуть завершити сезон у топ-4. Адже потрапляння в зону Ліги чемпіонів дуже важливе для відповідності вимогам фінансового фейр-плей.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Барселона – Вальядолід

16 лютого, 21:45. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру Бундесліги на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Сьогодні Барселона оголосила про продовження контракту із головним тренером команди Ернесто Вальверде. Закономірно, що гравці каталонського клубу зроблять усе можливе для того, щоб відзначити цю подію перемогою. До того ж на Камп Ноу завітає підходящий суперник – Вальядолід посідає лише 15-е місце в турнірній таблиці Прімери, а в останніх 10-и матчах здобув лише одну перемогу.

Нусрет Гьокче: шалений успіх і гучні скандали головного м’ясника у світі футболу

Хорошими новинами для Барселони також є те, що Ліонель Мессі нарешті залікував свою траму і повернувся до оптимальної форми. Останні 3 поєдинки (з них – один в Кубку Іспанії) "синьо-гранатові" звели до нічиїх. З допомогою аргентинця каталонці повинні обіграти Вальядолід і зберегти комфортну 6-очкову перевагу над мадридським Атлетіко.

Прогноз "Футбол 24": 4:0

Айнтрахт – Борусія Менхенгладбах

17 лютого, 16:30. Франкфурт-на-Майні, Комерцбанк-арена

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру Ла Ліги на "Футбол 24"

Суперник донецького Шахтаря в Лізі Європи спробує не випасти із боротьби за потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Наразі Айнтрах відстає від четвертої сходинки, яку посідає РБ Лейпциг, всього на 5 очок. Борусія мала на 5 днів більше для відпочинку. Однак "орли" на своєму полі демонструють просто вражаючі результати: в останніх 10-и поєдинках на Комерцбанк-арені підопічні Аді Хюттера програли лише Баварії та Вольфсбургу, при цьому здобувши 8 перемог.

Шахтар – Айнтрахт: позитив за складного сценарію, абсурдний вчинок Степаненка та черговий фейл Пятова

В минулому турі менхедгладбахці вдома несподівано програли Герті, пропустивши на друге місце Баварію. Очевидно, що "жеребці" будуть прагнути перемогти, щоб уникнути зазіхань Лейпцига на третю позицію. Айнтрахт, включно із поєдинком у Харкові, вже 4 матчі поспіль звів до нічиїх, а в цьому матчі "орллам" потрібна лише перемога.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челсі – Манчестер Юнайтед

18 лютого, 21:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Текстова онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубка Англії на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Обом командам є за що виправдовуватися перед власними уболівальниками. Напередодні Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів на Олд Траффорд програв ПСЖ, при чому французи впорались навіть без Неймара та Кавані. Челсі хоч і виграв свій єврокубковий поєдинок проти Мальме, але на Стемфорд Брідж розгром від Манчестер Сіті досі ніхто не забув.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

Уле Гуннару Сульшеру після першої поразки на чолі манкуніанців потрібно знову доводити, що попередні успіхи не були результатом ейфорії після зміни тренера. Манчестер Юнайтед повинен продемонструвати, що готовий правильно реагувати на невдачі. Для Мауріціо Саррі все значно складніше. Челсі мусить перемагати, до того ж треба робити це якомога впевненіше. Англійські ЗМІ вже почали шукати заміну для італійського фахівця, тому настав час для гравців "аристократів" висловити підтримку тренеру не лише на словах.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша