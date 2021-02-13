Бывший нападающий Лестера Гари Линекер в своем репертуаре отреагировал на триумф "лис" в матче против Ливерпуля (3:1).

Один из главных остряков британского футбола в Instagram показал свои счастливые трусы в цветах и символике Лестера.

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"Какие шальные 5 минут футбола. Это не очень хорошо для сердца в моем возрасте. Какой переворот от Лестера", – написал 60-летний Линекер.

Напомним, в свое время звездный форвард провел за "лис" 25 матчей и отметился 15 голами.

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