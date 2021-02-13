Линекер показал счастливые трусы, празднуя победу Лестера над Ливерпулем
19:44 - Читати українською
Бывший нападающий Лестера Гари Линекер в своем репертуаре отреагировал на триумф "лис" в матче против Ливерпуля (3:1).
завершено
79’ Джеймс Мэддисон
82’ Джейми Варди
85’ Харви Барнс
Мохамед Салах 67’
67’ Мохамед Салах
79’ Джеймс Мэддисон
82’ Джейми Варди
85’ Харви Барнс
Один из главных остряков британского футбола в Instagram показал свои счастливые трусы в цветах и символике Лестера.
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"Какие шальные 5 минут футбола. Это не очень хорошо для сердца в моем возрасте. Какой переворот от Лестера", – написал 60-летний Линекер.
Напомним, в свое время звездный форвард провел за "лис" 25 матчей и отметился 15 голами.
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