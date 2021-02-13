Лінекер показав щасливі труси, святкуючи перемогу Лестера над Ліверпулем
19:44 - Читать на русском
Колишній нападник Лестера Гарі Лінекер у своєму репертуарі відреагував на тріумф "лисів" у матчі проти Ліверпуля (3:1).
завершено
79’ Джеймс Меддісон
82’ Джеймі Варді
85’ Харві Барнс
Мохамед Салах 67’
67’ Мохамед Салах
79’ Джеймс Меддісон
82’ Джеймі Варді
85’ Харві Барнс
Один з головних дотепників британського футболу в Instagram показав свої щасливі труси у кольорах та символіці Лестера.
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"Які шалені 5 хвилин футболу. Це не дуже добре для серця у моєму віці. Який переворот від Лестера", – написав 60-річний Лінекер.
Нагадаємо, свого часу зірковий форвард провів за "лисів" 25 матчів та відзначився 15 голами.
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