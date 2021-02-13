Кризис в Ливерпуле невозможно отрицать – лишь три победы во всех турнирах после Рождества. Мерсисайдцы шли в АПЛ ниже Лестера, который с Бренданом Роджерсом второй год подряд борется с грандами за Лигу чемпионов. Юрген Клопп решил сегодня рискнуть и выпустил в стартовом составе зимнего новичка – Озан Кабак дебютировал за "красных".

Впрочем, турок не мог сразу проявить себя, ведь Лестер к середине первого тайма буквально не переходил центр поля. Ливерпуль установил контроль над мячом и закрепился в чужих владениях. Давление было очень мощным, а каждая потеря сопровождалась агрессивным контрпрессингом. В течение стартовых 30 минут на поле была одна команда.

Салаха регулярно выводили на оперативный простор, но вместо качественного удара египтянин начинал заваливаться на газон, или отдавал неточные передачи. Мане, в свою очередь, разрывал оппонентов дриблингом, а Трент классно поддерживал атаки. Как гости не забили в период такого доминирования – загадка. Шмейхель исполнил чудо-сейв после удара в упор от Фирмино.

Лестер со временем отвел игру от своих ворот и кое-что предложил в ответ. Если в дебюте встречи приходилось выкручиваться хитростями (Маддисон бил с собственной половины, Варди перебрасывал с острого угла), то потом возникли реальные моменты. Конечно, у Варди. Лидер "лис" без проблем находил дыры в обороне Ливерпуля и остро завершал: удар головой – Алиссон, пушка издалека – перекладина.

После перерыва хозяевам также удалось сбить темп и пыл Ливерпуля. Мерсисайдцы атаковали, но как-то медленно, не создавая серьезных проблем вражеской обороне. Шансы возникали только после стандартов Александера-Арнольда, который и сам бил в каркас, и подавал неплохо. Ливерпуль все же дождался хаоса в штрафной и открыл счет – Салах аккуратно положил в ворота после гениального паса Фирмино.

Но самое интересное только начиналось! Лестер за 5 минут оформил сумасшедший камбэк. Барнс прорывался в штрафную и попал в "коробочку" от ТАА и Алькантары. Арбитр поставил пенальти, потом отменил его из-за VAR и поставил штрафной у линии. Маддисон забил прямым ударом с этого стандарта – лайнсмен зафиксировал офсайд у Амарти, который мешал голкиперу. Однако VAR снова внес коррективы, показав, что защитник Лестера находился в правильном положении!

Далее на авансцену вышел Алиссон. Голкипер гостей побежал далеко на перехват, но не поделил мяч с новичком Кабаком. Ужасная ошибка – и Варди закатывает мяч в пустые ворота. Джейми имел шанс убить Ливерпуль, но позволил Алиссону немного реабилитироваться. А вот Барнс был безжалостен – он хладнокровно завершил контрвыпад с перехватом Переса и классным пасом Ндиди.

No way Alisson has more assists [3] in his last 2 games than Thiago in his last 2 seasons pic.twitter.com/uC0iRFaa9K — Taísto (@TaistoFCB) February 13, 2021

3:1 – сумасшедший камбэк Лестера! "Лисы" набрали 46 очков и вышли на второе место АПЛ. Ливерпуль остался четвертым – 40 пунктов и серия из трех поражений подряд.

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