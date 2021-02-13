Немец пустил едва заметную слезу, когда его спросили о шансах "красных" защитить титул чемпиона АПЛ.

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"Я не думаю, что мы сможем сократить разрыв, если честно. Я не могу в это поверить, но это так. Мы должны побеждать в футбольных матчах, и большая часть нашей игры сегодня была очень хорошей", – рассказал Клопп.

Добавим, что Ливерпуль потерпел три поражения подряд и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов. Отставание от лидера, Манчестер Сити, составляет 10 очков, а у "горожан" еще два матча в запасе.

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