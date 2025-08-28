Лига конференций 2025/26, плей-офф квалификации, ответные матчи

Ноа – Олимпия Любляна – 3:2 (первый матч – 4:1)

Голы: Элдер Феррейра, 17, Матеус Аяс, 20, Арутюнян, 77 – Марин, 56, (пен.), 76

Омония – Вольфсберг – 1:0 (первый матч – 1:2) (серия пенальти – 5:4)

Гол: Семеду, 39

Удаление: Марич, 60 (Омония)

Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0 (первый матч – 0:1)

Бешикташ – Лозанна – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Батлер-Оедеджи, 45+1

Удаление: Удохай, 46

РФШ – Хамрун – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Панич, 17, (пен.), Лемаич, 87 – Тиун, 12, Полито, 67

Рапид – Дьер – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: М'Бюи, 7, 81

АЗ Алкмар – Левски – 3:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Садик, 3, 45+1, Мердинк, 6, Зеефуйк, 86 – Эвертон Бала, 46

Университатя Крайова – Истанбул Башакшехир – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Чикальдау, 9, Баярам, 27, Нсимба, 82 – Зельке, 7

Удаления: Опере, 80 (Истанбул Башакшехир)

ЧФР Клуж – Гекен – 1:0 (первый матч – 2:7)

Гол: Пеун, 48

Армянский Ноа доказал противостояние с Олимпией Любляна до закономерного погрома. После победы со счетом 4:1 в первой игре армяне обыграли соперника и во втором матче. Элдер Феррейра и Матеус Аяс (Феррейра ему ассистировал) на 17-й и 20-й минутах оформили комфортное преимущество. Но Олимпия не сложила оружие и сравняла счет во встрече – Марин оформил дубль (один гол с пенальти). Арутюнян, правда, уже через минуту восстановил преимущество Ноа в матче. Противостояние же завершилось со счетом 7:3 в пользу армян.

Серветт – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги конференций

Омония после минимального поражения Вольфсбергу в первой игре одолела австрийцев благодаря голу Семеду. Это позволило сравнять счет в противостоянии, хотя киприоты с 60-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Марича. Основное время так и не подарило победителя в противостоянии. В овертаймах также голов не было, поэтому все перешло к серии пенальти, где торжествовала Омония со счетом 5:4. Кристал Пэлас разочаровал против норвежского Фредрикстада, расписав нулевую ничью. Победа в первом матче со счетом 1:0 позволила представителю АПЛ выйти в основной раунд Лиги конференций.

Бешикташ сенсационно вылетел от скромной швейцарской Лозанны. Первый тайм завершился в пользу швейцарцев благодаря голу Батлер-Оедеджи, а сразу после перерыва турки остались в меньшинстве после удаления Удохая. Подопечные Сульшера в меньшинстве так и не смогли отыграться и вылетели из еврокубков этого сезона. Венский Рапид уверенно обыграл венгерский Дьёр. Героем встречи стал М'Бюи, который забил по голу в каждом из таймов, помог своей команде отыграться после минимального поражения в первой встрече.

А РФШ и Хамрун Спартанс в битве жертв Динамо (латвийцы проигрывали киевлянам в прошлом розыгрыше Лиги Европы) выдали результативную ничью. Команды забивали по голу в каждом из таймов, но Хамрун имел преимущество в виде победы в первой игре, поэтому именно мальтийцы прошли дальше. Интересно, что это впервые в истории клуб из Мальты вышел в основной раунд еврокубков – ранее Хамрун вылетел из квалификации Лиги чемпионов именно от киевского Динамо.

АЗ Алкмар прогнозируемо легко прошел болгарский Левски, закрепив успех после победы в первой игре (2:0). Нидерландцы дома разбили соперника, оформив комфортное преимущество благодаря дублю Садика и голу Мердинка. Болгары отквитали один мяч, но под конец встречи Зеефуйк поставил точку во встрече – 4:1.

Университатя Крайова несколько неожиданно одолела Истанбул Башакшехир в двухматчевом противостоянии. После победы 2:1 в первой встрече румыны с украинцами в составе (Исенко и Романчук, а также экс-игрок Динамо Белуце) обыграли турок и во втором поединке. Чикальдау и Байрам в первом тайме помогли отыграться после раннего гола Зельке, а после удаления Опере Университатя поставила точку во встрече.

А матч ЧФР Клуж и Гекена не имел смысла после сокрушительных 2:7 от шведов в первой игре. Румыны даже минимально победили благодаря голу Пеуна, но этого было явно мало.

