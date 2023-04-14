В четверг состоялись первые матчи за выход в полуфинал третьего по силе евротурнира. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/4 финала

Андерлехт – АЗ – 2:0

Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70

Базель – Ницца – 2:2

Голы: Амдуни, 26 (п.), 71 – Моффи, 39, 45+1

Лех – Фиорентина – 1:4

Голы: Вельде, 20 – Кабрал, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 64

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Андерлехт на своем поле переиграл АЗ. Несмотря на незначительное преимущество нидерландцев, которые нанесли вдвое больше ударов чем соперник, бельгийцы сумели реализовать два своих момента (по голу в каждом из таймов) и сделали отличный задел перед ответным матчем.

Базель оформил камбэк с Ниццей. Хозяева вышли вперед благодаря пенальти в середине первого тайма, но на перерыв ушли уступая – Моффи в конце тайма и в добавленное время записал в свой актив хет-трик. Амдуни на экваторе второй сорокапятиминутки забил еще раз, восстановив статус-кво и сохранив шансы обеих команд на выход в полуфинал.

В еще одном матче Фиорентина на выезде разгромила Лех. "Фиалки" забили по два гола в каждом из таймов и пропустили один мяч в ответ, сделав ответный матч простой формальностью. Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили попал в заявку, но уже традиционно провел весь поединок на скамейке.

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