Один из аутсайдеров АПЛ проводит феноменальную еврокубковую кампанию. В текущем розыгрыше Лиги конференций Вест Хэм на пути к четвертьфиналу выиграл абсолютно все свои матчи. Да, это лишь третий по рангу клубный турнир Европы, но 8 побед (5 из них – без пропущенных мячей) дорого стоят.

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Сегодня "молоты" были настроены продолжить свою приятную традицию. Гент давал достойный отпор, но в конце первого тайма защита хозяев начала трещать. На 40-й минуте после подачи с углового курьезный гол забил Агерд. Бельгийцам очень повезло, что на матче работал VAR, сумевший рассмотреть касание мяча к руке защитника. Вест Хэм не сдался и еще до перерыва забил еще раз. Теперь легальный мяч. Снова стандарт – быстрый вброс аута шокировал защитников Гента, которые позволили Ингсу открыться под замыкание почти в пустые ворота.

Хозяева очень плодотворно провели время в раздевалке и на старте второго тайма сумели восстановить равновесие. Классную атаку провел Гент, которую точным ударом завершил Уго Куйперс. Остаток тайма команды провели в обоюдной борьбе. Все шло к закономерной ничьей. Но в компенсированное время стало жарко. Арбитр показал прямую красную Пьонтковски за фол на Пакета. Снова вмешался VAR. На этот раз он снова сыграл за хозяев. На видео было заметно, что защитник сыграл в мяч. Удаление отменено. А через несколько минут рефери дал финальный свисток. Вест Хэм впервые в нынешнем сезоне не выиграл в Лиге конференций.