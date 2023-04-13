У четвер відбулись перші матчі за вихід у півфінал третього за силою євротурніру. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/4 фіналу

Андерлехт – АЗ – 2:0

Голи: Мурільйо, 22, Ашімеру, 70

Базель – Ніцца – 2:2

Голи: Амдуні, 26 (п.), 71 – Моффі, 39, 45+1

Лех – Фіорентина – 1:4

Голи: Вельде, 20 – Кабрал, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Іконе, 64

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Андерлехт на своєму полі переграв АЗ. Попри незначну перевагу нідерландців, які завдали вдвічі більше ударів ніж суперник, бельгійці зуміли реалізувати два своїх моменти (по голу у кожному з таймів) і зробили чудовий заділ перед матчем-відповіддю.

Базель оформив камбек з Ніццою. Господарі вийшли вперед завдяки пенальті в середині першого тайму, але на перерву пішли поступаючись – Моффі наприкінці тайму і в доданий час записав до свого доробку хет-трик. Амдуні на екваторі другої сорокап'ятихвилинки забив ще раз, відновивши статус-кво і зберіг шанси обох команд на вихід у півфінал.

У ще одному матчі Фіорентина на виїзді розгромила Лех. "Фіалки" забили по два голи у кожному з таймів і пропустили один м'яч у відповідь, зробивши матч-відповідь простою формальністю. Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі потрапив до заявки, але вже традиційно провів весь поєдинок на лавці.

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