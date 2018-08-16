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Лига Европы, квалификация: люксембургский Нидеркорн драматично упустил победу над российской Уфой

20:14 115 Читати українською
Лига Европы, квалификация: люксембургский Нидеркорн драматично упустил победу над российской Уфой
Лига Европы, квалификация: люксембургский Нидеркорн драматично упустил победу над российской Уфой

Люксембургский Нидеркорн был в шаге от сенсации, однако пропустил на последних секундах встречи.

Нидеркорн неожиданно вышел вперед на старте поединка благодаря автогола.

Лига Европы: Уфа пропустила остроумный автогол и может вылететь от люксембургского Нидеркорна

В начале второго тайма Уфа сравняла счет.

Люксембурзци продолжали давить на соперника и снова вышли вперед. Впоследствии у них было несколько замечательных шансов похоронить шансы Уфы на выход в следующий этап, но использовать их игроки Нидеркорна не смогли.

Все ожидали, что игра перейдет в дополнительное время, но на последних секундах матча Уфа сравняла счет и получила путевку в следующий раунд соревнований.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Нидеркорн – Уфа – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Аникин, 2 (автогол), де Алмейда, 72 – Пауревич, 51, 90+4

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Лига Европы Нидеркорн Нидеркорн Уфа Уфа
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