Ліга Європи, кваліфікація: люксембурзький Нідеркорн драматично втратив перемогу над російською Уфою

Люксембурзький Нідеркорн був за крок до сенсації, проте пропустив на останіх секундах зустрічі.

Нідеркорн несподівано вийшов вперед на старті поєдинку завдяки автоголу.

Ліга Європи: Уфа пропустила дотепний автогол та може вилетіти від люксембурзького Нідеркорна

На початку другого тайму Уфа зрівняла рахунок.

Люксембурзці продовжували тиснути на суперника та знову вийшли вперед. Згодом у них було декілька чудових шансів поховати шанси Уфи на вихід в наступний етап, але використати їх гравці Нідеркорну не змогли.

Усі очікували, що гра перейде в додатковий час, але на останніх секундах матчу Уфа зрівняла рахунок і здобула путівку в наступний раунд змагань.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Нідеркорн – Уфа – 2:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Анікін, 2 (автогол), де Алмейда, 72 – Паурєвіч, 51, 90+4