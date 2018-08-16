Ліга Європи: Уфа пропустила дотепний автогол та може вилетіти від люксембурзького Нідеркорна

Російська Уфа може вилетіти з Ліги Європи через автогол.

Російська Уфа у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи протистоїть люксембурзькому Нідеркорну. Станом на 40-у хвилину першого тайму росіяни поступаються з рахунком 1:0.

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Гол на свій рахунок записав захисник росіян Павло Алікін. На третій хвилині зустрічі Алікін переправив м'яч у власні ворота після прострілу суперника.

Зауважимо, що перший матч завершився перемогою російської команди з рахунком 2:1. Якщо поточний матч завершиться з рахунком 1:0, то далі пройдуть люксембуржці за рахунок виїздного гола.