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Ліга Європи: Уфа пропустила дотепний автогол та може вилетіти від люксембурзького Нідеркорна

18:41 588 Читать на русском
Ліга Європи: Уфа пропустила дотепний автогол та може вилетіти від люксембурзького Нідеркорна
ФК Уфа / Соцмережі

Російська Уфа може вилетіти з Ліги Європи через автогол.

Російська Уфа у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи протистоїть люксембурзькому Нідеркорну. Станом на 40-у хвилину першого тайму росіяни поступаються з рахунком 1:0.

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Гол на свій рахунок записав захисник росіян Павло Алікін. На третій хвилині зустрічі Алікін переправив м'яч у власні ворота після прострілу суперника.

Зауважимо, що перший матч завершився перемогою російської команди з рахунком 2:1. Якщо поточний матч завершиться з рахунком 1:0, то далі пройдуть люксембуржці за рахунок виїздного гола.

Теги
Ліга Європи Нідеркорн Нідеркорн Уфа Уфа автогол Відеоновини
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