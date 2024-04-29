Лига чемпионов меняет формат. Вместо восьми групп с четырьмя командами со следующего сезона основная сетка будет состоять из общего турнира на 36 участников. Первые 10 команд уже гарантировали себе прямую квалификацию в ЛЧ-2024/25.

Арсенал

Манчестер Сити

Реал

Байер

Бавария

Интер

Милан

ПСЖ

ПСВ

Фейеноорд

Италия делегирует пять представителей, среди которых окажется Ювентус. Также увеличенную квоту будет иметь Германия – как только это официально будет утверждено, Штутгарт, Лейпциг и Боруссия Д получат путевки. В Англии из квалификационной зоны не выпадет Ливерпуль, а в Испании только формальное подтверждение требуется Жироне и Барселоне.

Первые соперники для чемпиона Украины – 12 команд из летних лиг уже вышли в ЛЧ-2024/25

У чемпиона Украины нет гарантированного места в основной сетке. Однако шансы избежать квалификации существуют. Если нынешнюю Лигу чемпионов выиграет команда, которая выйдет в ЛЧ через внутренний чемпионат, тогда вакантное место перейдет чемпиону (с самим высоким коэффициентом) одной из периферийных лиг.

Возглавляет этот рейтинг Шахтер. Горнякам нужно лишь выиграть УПЛ – и будет не только путевка в Лигу чемпионов, но и позиция во второй корзине во время жеребьевки. У Динамо из-за низкого коэффициента таких привилегий нет.

Среди полуфиналистов только Боруссия еще не обеспечила себе участие в следующей ЛЧ. Впрочем, если в этом сезоне Дортмунд поднимет над головой евротрофей, то Германия точно получит расширенную квоту и делегирует Боруссию. Шахтеру бояться нечего.