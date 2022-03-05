Теперь оккупанты не смогут насладиться игрой Мбаппе, Месси и других звезд.

Месси, Мбаппе и Неймар / фото из открытых источников

Профессиональная футбольная лига Франции на официальном сайте заявила о приостановке контракта с российским транслятором "Матч ТВ".

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Таким образом, с 4 марта россияне не смогут увидеть поединки французского первенства. Подобное решение планирует принять и АПЛ.

Напомним, после начала войны в Украине Россия и ее футбол подверглись серьезным санкциям. Отобрано право на финал ЛЧ, клубы и сборные отстранены от международных матчей, тренеры с игроками убегают из страны-агрессора, а российские олигархи потеряли миллионы долларов.

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