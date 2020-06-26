Лига 1 определилась с датой начала нового сезона

Федерация футбола Франции приняла важное решение о начале нового сезона.

Сезон 2020/21 чемпионата Франции начнется 22 и 23 августа, информирует официальный сайт Федерации футбола Франции.

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Отмечается, что Амьен и Тулуза понизятся в классе, тогда как в элитном дивизионе новый сезон начнут Ланс и Лорьян. Известна дата и начала Кубка Франции – матчи 1/32 финала запланированы на 3 января. Конечная дата французского чемпионата – 23 мая 2021.

Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ПСЖ, а Амьен и Тулуза вылетели в Лигу 2.

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