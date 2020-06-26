Ліга 1 визначилась із датою початку нового сезону

Федерація футболу Франції прийняла важливе рішення щодо початку нового сезону.

Сезон 2020/21 чемпіонату Франції розпочнеться 22 та 23 серпня, інформує офіційний сайт Федерації футболу Франції.

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Зазначається, що Ам'єн та Тулуза понизяться у класі, тоді як в елітному дивізіоні новий сезон розпочнуть Ланс та Лор'ян. Відома дата і початку Кубка Франції – матчі 1/32 фіналу заплановані на 3 січня. Кінцева дата французького чемпіонату – 23 травня 2021 року.

Нагадаємо, чемпіонат Франції був достроково завершений через пандемію коронавірусу. Чемпіоном був визнаний ПСЖ, а Ам'єн та Тулуза вилетіли до Ліги 2.

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