Тухель разочарован уходом двух лидеров ПСЖ – капитан тоже покинет Париж в ближайшее время

Главный тренер ПСЖ Тухель высказался относительно будущего ухода лидеров команды.

"Всем игрокам важно создать группу и менталитет, и потеря этой тройки (Кавани, Тьягу Силва и Менье – прим. Футбол 24) уменьшает ее. Мы всегда играли с ними, и поэтому потеряем качество с их отъездом, это точно.

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Я убежден, что после этого мы и дальше будем очень сильными. Мы должны готовить эту команду к двум финалам с очень хорошим менталитетом. Мы играем в непривычной Лиге чемпионов со всеми. Играть них будет иначе, но не невозможно", – приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, у Тьягу Силвы и Эдинсона Кавани завершаются контракты и они покинут ПСЖ на правах свободных агентов. А вот Тома Менье уже сменил клубную прописку, присоединившись к дортмундской Боруссии.

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