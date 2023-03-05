Лига 1: Монако упустил победу на последних минутах, подарив шанс Марселю оторваться от соперников
В воскресенье прошли очередные матчи 26-го тура чемпионата Франции. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 26 тур
Труа – Монако – 2:2
Голы: – Куаме, 31, Угбо, 90, – Бен-Йеддер, 81, 83.
Монпелье – Анже – 5:0
Голы: Хазри, 2, Саванье, 25 (пен.), 51, Мауасса, 45, Ваи, 73.
Реймс – Аяччо – 1:0
Гол: Каюсте, 90.
Страсбург – Брест – 0:1
Гол: Онора, 45.
Тулуза – Клермон – 0:1
Гол: Кауи, 76.
Лион – Лорьян – 0:0
Главной сенсацией дня стала ничья в матче претендента на место в тройке в матче с аутсайдером. Монако пропустил гол на исходе первого тайма и смог повести в счете только благодаря Бен-Йеддеру. Труа вырвал ничью уже в добавленное время. Страсбур впервые проиграл под руководством Антонетти. Эдуард Соболь отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился.
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Реймс 18 матчей подряд не проигрывает в Лиге 1, что является клубным рекордом. Уже в добавленное время подопечные Стилла одержали победу над Аяччо. Монпелье разгромил аутсайдера чемпионата, забив пять мячей. Капитан команды Тежи Саванье отличился дублем. Клермон обыграл Тулузу и обошел "фиолетовых" в турнирной таблице. Лион создавал шансы и атаковал острее, но воплотить свое преимущество в голы не смог в матче против Лорьяна.
Напомним, что Марсель Малиновского сыграет против Ренна в 26-м туре Лиги 1. Встреча запланирована на 5 марта, начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Турнирная таблица чемпионата Франции.
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