Франция, 26 тур

Труа – Монако – 2:2

Голы: – Куаме, 31, Угбо, 90, – Бен-Йеддер, 81, 83.

Монпелье – Анже – 5:0

Голы: Хазри, 2, Саванье, 25 (пен.), 51, Мауасса, 45, Ваи, 73.

Реймс – Аяччо – 1:0

Гол: Каюсте, 90.

Страсбург – Брест – 0:1

Гол: Онора, 45.

Тулуза – Клермон – 0:1

Гол: Кауи, 76.

Лион – Лорьян – 0:0

Главной сенсацией дня стала ничья в матче претендента на место в тройке в матче с аутсайдером. Монако пропустил гол на исходе первого тайма и смог повести в счете только благодаря Бен-Йеддеру. Труа вырвал ничью уже в добавленное время. Страсбур впервые проиграл под руководством Антонетти. Эдуард Соболь отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

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Реймс 18 матчей подряд не проигрывает в Лиге 1, что является клубным рекордом. Уже в добавленное время подопечные Стилла одержали победу над Аяччо. Монпелье разгромил аутсайдера чемпионата, забив пять мячей. Капитан команды Тежи Саванье отличился дублем. Клермон обыграл Тулузу и обошел "фиолетовых" в турнирной таблице. Лион создавал шансы и атаковал острее, но воплотить свое преимущество в голы не смог в матче против Лорьяна.



Напомним, что Марсель Малиновского сыграет против Ренна в 26-м туре Лиги 1. Встреча запланирована на 5 марта, начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная таблица чемпионата Франции.

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